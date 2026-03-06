Вестник Кавказа

США позитивно оценивают перспективы урегулирования конфликта на Украине – Уиткофф

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон позитивно оценивает перспективы завершения украинского конфликта, заявил Стив Уиткофф. Ранее вопрос урегулирования обсудили лидеры РФ и США.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон позитивно оценивает перспективы украинского урегулирования. 

"Мы сохраняем позитивный настрой по этом вопросу (завершения конфликта на Украине - ред.). Это конфликт, который должен закончиться, и мы намерены придерживаться оптимистичного подхода"

– Стив Уиткофф 

Ранее лидеры США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили украинское урегулирование в рамках телефонного разговора. Президент США обозначил стремление добиться скорейшего прекращения огня, а также долгосрочного урегулирования конфликта.

