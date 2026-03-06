США позитивно оценивают перспективы урегулирования конфликта на Украине – Уиткофф

Вашингтон позитивно оценивает перспективы завершения украинского конфликта, заявил Стив Уиткофф. Ранее вопрос урегулирования обсудили лидеры РФ и США.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон позитивно оценивает перспективы украинского урегулирования.
"Мы сохраняем позитивный настрой по этом вопросу (завершения конфликта на Украине - ред.). Это конфликт, который должен закончиться, и мы намерены придерживаться оптимистичного подхода"
– Стив Уиткофф
Ранее лидеры США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили украинское урегулирование в рамках телефонного разговора. Президент США обозначил стремление добиться скорейшего прекращения огня, а также долгосрочного урегулирования конфликта.