США призвали Израиль прекратить удары по иранской энергетике – СМИ

Axios: Вашингтон призвал своих израильских союзников прекратить атаки на иранский нефтяной сектор. Белый дом рассматривает удары по нефтяной инфраструктуре только в качестве крайней меры.

Власти США передали Израилю послание, в котором призвали Тель-Авив отказаться от ударов по иранской энергетике, передает Axios. По данным СМИ, послание было направлено руководству еврейского государства, а также главе Генштаба ЦАХАЛ Эялю Замиру. 

"Администрация президента США Дональда Трампа попросила (...) Израиль более не атаковать энергетические объекты, особенно нефтяную инфраструктуру в Иране, заявили три знакомых с темой источника"

– Axios

По словам источников в Белом доме, власти США намерены договориться о сотрудничестве с нефтяным сектором Ирана после войны. Кроме того, удары могут побудить Тегеран на ответные действия против энергетики стран Персидского залива, а также ухудшить положение мирного населения внутри Ирана. 

Лидер США Дональд Трамп, по данным СМИ, рассматривает удары по нефтяной инфраструктуре Ирана только в качестве крайней меры.

