Фидан заявил Аракчи о недопустимости нарушения воздушного пространства Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с иранским коллегой заявил о недопустимости нарушения турецкого воздушного пространства.

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи обратил внимание на недопустимость нарушения воздушного пространства Турции, об этом пишут турецкие СМИ, ссылаясь на источники в МИД Турции.

Дипломат предупредил, что Турция будет принимать все необходимые для его защиты шаги.

Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что стороны должны отказаться от поступков, которые могли бы поставить под угрозу безопасность в регионе, а также воздержаться от шагов, несущих риски для мирного населения.

Глава МИД Ирана сказал, что ракеты, которые оказались в воздушном пространстве Турции, не были иранскими. Дипломат заверил, что Тегеран проведен масштабное расследование произошедшего.

