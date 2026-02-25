Вестник Кавказа

Почти 1 млн туристов посетили Сочи в зимние месяцы 2026 года

© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сочи принял около 1 млн гостей в январе-феврале текущего года, а местные отели были загружены в среднем на 68%.

В Сочи отдохнуло почти 1 млн туристов по итогам первых двух месяцев 2026 года, такое заявление сделал мэр города Андрей Прошунин.
При этом, средняя загрузка сочинских отелей и гостиниц в этот период составила 68%, уточнил он.

"За первые два месяца 2026 года Сочи встретил около миллиона гостей. Средняя загрузка отелей и санаториев составила 68%, и мы видим большой потенциал для тех, кто только планирует отдых в Сочи"

– Андрей Прошунин

Также он поделился, что в длинные праздничные выходные по случаю 8 марта Сочи посетили почти 100 тыс человек.

Кроме того, сообщил Прошунин, высокий спрос на сочинские курорты отмечается и в предстоящие майские праздники, судя по количеству бронирования номеров в местных средствах размещения.

"Уже начали готовиться к высокому летнему сезону, поставил задачу команде проработать с отельерами новую систему преференций для доступного отдыха в нашем городе"

– Андрей Прошунин

