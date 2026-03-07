Иранский конфликт может лишить Турцию $38 млрд доходов

Аналитики подсчитали, что если война против Ирана затянется на несколько месяцев, Турция может лишиться $38 млрд – доходов от туризма и торговли со странами Ближнего Востока.

Затяжной конфликт, связанный с Ираном, может серьезно ударить по экономике Турции, пишет деловая газета Ekonomim.

Всего Турция в 2025 году заработала $273,4 млрд на экспорте и $65 млрд на туризме – то есть $338,5 млрд.

"При самом плохом сценарии общие потери Турции могут превысить 10% доходов по этим двум статьям"

– Ekonomim

Экспорт в страны ближневосточного региона приносит Турции $31 млрд в год, кроме того, около $7 млрд доходов получает Турция от регионального туризма. На фоне войны США и Израиля против Ирана страны региона отзывают заказы – многие поставки Турция осуществляет через иранскую территорию. Если конфликт продлится три месяца или более, то под угрозой окажутся турецкие доходы в $38 млрд.

Сбои в экспорте уже фиксируются, пишет издание, на границе собрались огромные очереди из большегрузов, кроме того, склады переполняются товарами для Ирана, которые ждут отправки.

Власти Турции пока не сообщали о проблемах на границе и очередях грузовиков.