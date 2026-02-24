Товарооборот России и Китая вырос на 12% с начала года

В январе-феврале 2026 года торговля между РФ и КНР увеличилась на 12%. Почти на 23% возросли китайские поставки в Россию.

Товарооборот России и Китая вырос в первые два месяца года на 12% в годовом исчислении и составил $39,04 млрд, информирует Главное таможенное управление КНР.

Сообщается, что в январе-феврале значительно вырос китайский экспорт в РФ – на 22,7%, до $18,29 млрд. Поставки из России в Китай возросли на 4,1%, до $20,75 млрд.

Россия поставляет в Китай энергоносители и топливо, медь и медную руду, древесину, морепродукты. Китай в РФ – автомобили, тракторы, гаджеты, оборудование и многое другое.

Отметим, что рекордного товарооборота страны достигли в 2024 году – более $244 млрд, в 2025 году взаимная торговля снизилась до $228,1 млрд.

Товарооборот между КНР и США продолжает снижаться: в прошлом году он упал почти на 19%, в январе - феврале 2026 года снизился еще на 15,1% в годовом исчислении.