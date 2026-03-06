Вестник Кавказа

В Баку возвращается вывозной авиарейс из Омана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главный авиаперевозчик Азербайджана – авиакомпания AZAL – выполняет очередной вывозной авиарейс из Маската в Баку, сегодня домой вернутся еще 200 граждан страны.

Крупнейшая азербайджанская авиакомпания, национальный авиаперевозчик страны "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) выполняет очередной эвакуационный рейс из Маската в Баку, сообщили в пресс-службе ЗАО.

Небо над большинством стран региона сейчас закрыто, и чтобы безопасно вывезти из Омана и ОАЭ части своих граждан, в компании и организовали очередной вывозной рей, для которого задействовали самолет Boeing 787 Dreamliner, передает Trend.  

Уже в ближайшие часы авиалайнер, выполняющий перелет Маскат – Баку, сядет в Международном аэропорту Гейдар Алиев, на его борту домой вернутся около 200 граждан Азербайджана, говорится в сообщении.

