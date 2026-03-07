Азербайджан оказал гуманитарную помощь Ирану

Сегодня утром в Иран выдвинулась колонна грузовиков с гуманитарной помощью, собранная в Азербайджане по поручению главы государства Ильхама Алиева – в ее составе продукты питания, лекарства и питьевая вода.

Сегодня утром границу Азербайджана и Ирана пересекла колонна грузовиков с гуманитарной помощью, которая была подготовлена после телефонной беседы президентов Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана – такое поручение дал глава Азербайджана.

Важный груз призван частично обеспечит нынешние потребности дружественного и соседнего народа Ирана.

Груз, в который входят 10 т муки, 6 т риса, 2,4 т сахара, более 4 т воды, около 600 кг чая, а также около 2 т лекарственных средств и медицинских принадлежностей, в соответствии с поручением главы государства отправлен автомобилями министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.

Сопровождают груз до иранской Астары ответственные должностные лица аппарата Кабмина Азербайджана Ниязи Рагимов и Гурбан Садыгов, говорится в сообщении.

В общей сложности в страну отправлено 30 т гуманитарной помощи, сообщил директор Департамента контроля за резервами Агентства государственных резервов Азербайджанской Республики Эмиль Гасанзаде.