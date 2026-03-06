Трамп: удары по Ирану усилятся в 20 раз, если он блокирует Ормузский пролив

Атаки на Иран могут стать в 20 раз интенсивнее, если республика закроет Ормузский пролив для нефтяных поставок, об этом заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп предупредил о возможном усилении ударов по Ирану, если нефтяные поставки через Ормузский пролив будут заблокированы.

"Если Иран сделает что-либо для остановки поставок нефти в Ормузском проливе, США ударят по нему в 20 раз сильнее, чем били до этого"

– Дональд Трамп

Американский лидер заявил, что американские военные в таком случае будут наносить удары по "легко уничтожаемым целям", в результате у Ирана почти не останется возможностей для восстановления, по его словам, Ирану грозят "смерть, огонь и ярость".

"Я надеюсь и молюсь, что этого не произойдет. Это подарок со стороны США Китаю и всем странам, пользующимся Ормузским проливом"

– Дональд Трамп

Он добавил, что рассчитывает на то, что эта мера будет воспринята с благодарностью.