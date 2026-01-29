Беларусь готова помочь Узбекистану в строительстве первой АЭС

Белорусские атомщики готовы оказать посильную помощь Узбекистану в строительстве первой атомной электростанции и обеспечить стране глубокое технологическое взаимодействие на долгосрочной основе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Узбекистана в Минске Рахматуллой Назаровым подтвердил готовность стать стратегическим партнером Узбекистана в реализации амбициозного проекта по строительству первой в стране атомной электростанции, пообещав передать отработанные в стране технологии и организовать комплексное обучение национальных кадров.

Как пояснил белорусский лидер, местные специалисты за годы совместной работы с российскими атомщиками освоили уникальные компетенции, которые с успехом могут быть применены и на узбекистанской площадке, и это будут не только консультации, а глубокое технологическое взаимодействие на долгосрочной основе, передает Podrobno.uz.

"Мы с россиянами работаем во всех точках мира, где они строят атомные энергоблоки. Если вас устраивает, приезжайте в любое время, когда вам нужно… Мы будем способствовать строительству вашей атомной электростанции"

- Александр Лукашенко

Беларусь готова предоставить узбекистанским коллегам любую посильную помощь на всех этапах развития атомной энергетики, от проектирования до эксплуатации энергоблоков, и это существенно ускорит процесс создания первой АЭС в Центральной Азии, обеспечив энергетическую независимость Узбекистана.

Планируется, что первая в стране АЭС, сочетающая в себе малую и большую станциии строящаяся в Джизакской области близ озера Тузкан совместно с российским "Росатомом", к 2028-2029 годам обеспечит стабильное энергоснабжение Самаркандской, Джизакской и Навоийской областей, снизив нагрузку на действующие линии электропередачи.

Напомним, ранее мы писали о том, что еще до начала возведения первой АЭС в Джизакской области Узбекистана специалисты "Узатома" тщательно изучат все возможные факторы ее воздействия на экологию и безопасность, после чего будет принято окончательное решение. Масштабные инженерные исследования, охватывающие все ключевые факторы риска, ведутся в стране с 2019 года: детально изучены экология территории, ее сейсмические условия и водные ресурсы, а также климатические факторы и условия проживания населения.