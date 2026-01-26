Росатом и Узбекистан подписали меморандум по радиоактивным отходам

Росатом окажет Узатому содействие в сфере обращения с радиоактивными отходами. Подписан соответствующий меморандум.

Госкорпорация Росатом и Агентство по атомной энергии Узбекистана будут сотрудничать в сфере вывода из эксплуатации радиоактивных отходов, поделились в пресс-службе топливного дивизиона Росатома "ТВЭЛ".

"Госкорпорация "Росатом" в лице АО "ТВЭЛ" и Агентство по атомной энергии при кабинете министров Республики Узбекистан (Узатом) подписали меморандум о взаимопонимании в рамках обращения с радиоактивными отходами и выводом из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов"

– пресс-служба

Росатом окажет экспертную поддержку в развитии национальной системы обращения с радиоактивными отходами в Узбекистане, поможет в подготовке профильных специалистов в республике. Также стороны будут обмениваться передовыми техническими и научными практиками в области обращения с РАО и вывода из эксплуатации АЭС.