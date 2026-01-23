В ЕС ввели новые санкции против Ирана – СМИ

Главы МИД ЕС одобрили новые санкции, направленные против Тегерана, за подавление протестов и сотрудничество с Россией, пишут британские СМИ.

В Брюсселе учредили очередные санкции против Ирана, пишет британское информационное агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к европейским дипломатам.

Уточняется, что санкции одобрили министры иностранных дел Евросоюза.

Рестрикции были введены, согласно публикации, в ответ на подавление протестов в Иране, а также за сотрудничество с Россией.

"Новые санкции против Ирана, направленные против отдельных лиц и организаций, причастных к жестокому подавлению протестов и к поддержке страной России"

– Reuters

Кроме того, в публикации было отмечено, что "министры достигнут политического соглашения" в вопросе включения КСИР в список террористических организаций.