В ЕС ввели новые санкции против Ирана – СМИ

Главы МИД ЕС одобрили новые санкции, направленные против Тегерана, за подавление протестов и сотрудничество с Россией, пишут британские СМИ.
В Брюсселе учредили очередные санкции против Ирана, пишет британское информационное агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к европейским дипломатам.
Уточняется, что санкции одобрили министры иностранных дел Евросоюза.
Рестрикции были введены, согласно публикации, в ответ на подавление протестов в Иране, а также за сотрудничество с Россией.
"Новые санкции против Ирана, направленные против отдельных лиц и организаций, причастных к жестокому подавлению протестов и к поддержке страной России"
– Reuters
Кроме того, в публикации было отмечено, что "министры достигнут политического соглашения" в вопросе включения КСИР в список террористических организаций.