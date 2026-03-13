Цены на нефть продолжат расти до окончания конфликта в Иране — Минэнерго США

Американский министр энергетики Крис Райт подтвердил риск нового скачка котировок на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.
По словам главы ведомства, динамика мировых котировок напрямую зависит от сроков и формата урегулирования иранского кризиса.
Особое внимание уделяется Ормузскому проливу, который остается важнейшей транспортной артерией для глобального рынка нефти и газа.
"Через Ормузский пролив проходит много энергоресурсов, и в зависимости от того, когда и каким образом закончится этот конфликт, мы будем наблюдать повышение цен до этого момента"
- Крис Райт
Для стабилизации глобального рынка Вашингтон объединил усилия с союзниками. Райт сообщил, что более 30 государств договорились направить на рынок около 400 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов.