Цены на нефть продолжат расти до окончания конфликта в Иране — Минэнерго США

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США прогнозируют дальнейший рост цен на топливо. Министр энергетики Крис Райт заявил, что котировки продолжат расти до конца конфликта с Ираном.

Американский министр энергетики Крис Райт подтвердил риск нового скачка котировок на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

По словам главы ведомства, динамика мировых котировок напрямую зависит от сроков и формата урегулирования иранского кризиса.

Особое внимание уделяется Ормузскому проливу, который остается важнейшей транспортной артерией для глобального рынка нефти и газа.

"Через Ормузский пролив проходит много энергоресурсов, и в зависимости от того, когда и каким образом закончится этот конфликт, мы будем наблюдать повышение цен до этого момента"

- Крис Райт

Для стабилизации глобального рынка Вашингтон объединил усилия с союзниками. Райт сообщил, что более 30 государств договорились направить на рынок около 400 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов.

