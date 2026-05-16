Пезешкиан: Иран будет отстаивать свои права

Иран готов защищать свои законные права и не склонится ни перед какой силой, а также с достоинством ведет переговоры с США, заявил сегодня президент Исламской республики Масуд Пезешкиан.

Тегеран поставил перед Вашингтоном четкие условия прекращения противостояния и будет последовательно отстаивать все свои права, заявил сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"У нас есть право, у нас есть логика, у нас есть доказательства, мы можем решительно защищать права нашей страны, и при поддержке нашего народа мы будем защищать его права"

- Масуд Пезешкиан

Бесполезны и все попытки запугать иранцев, поскольку страна не склонится перед какой-либо силой, отметил иранский лидер, сообщает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Как бы им ни хотелось, враги Ирана не могут "покорить" страну с помощью ракет, бомб и самолетов. Иран не сдастся, сказал он, при этом добавив, что страна ведет переговоры с противником с достоинством.

Напомним, ранее мы писали: Тегеран передал США замечания в ответ на корректировки плана по урегулированию конфликта, сообщил сегодня официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Несмотря на то, что США прямо заявили, что отклоняют этот проект, власти страны рассмотрели предложения Вашингтона и передали свою точку зрения по нему американской стороне.