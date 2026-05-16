Последствия иранской войны разрушительны для мировой экономики – Эрдоган

Результаты войны США и Израиля против Ирана едва ли можно оценить в данный момент, однако уже можно сказать, что они максимально разрушительны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Масштабы разрушений, которые вызваны шоковой волной, обрушившейся на мир словно цунами, пока невозможно точно оценить"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Глава государства обратил внимание на тот тревожный факт, что нынешняя обстановка стимулирует развитие системы наживы и спекулятивной экономики.

Турецкий лидер также указал на то, что положение дел с Ираном вышло за пределы нормы: теперь оно получило разрушительные масштабы относительно мировой экономики.