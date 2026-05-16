США временно ослабляют санкции против российской нефти

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американские власти приняли решение на определенный срок смягчить антироссийские нефтяные санкции. Причина – необходимость стабилизации рынка энергоносителей.

Вашингтон решил ослабить санкции против российской нефти, об этом заявил глава Минфина США Скот Бессент.

По его словам, снимаются ограничения на поставки российского "черного золота" ряду стран, причем из-под санкций выводится нефть, загруженная на суда

Министр уточнил, что срок действия ослабления рестрикций составляет 30 дней.

Бессент добавил, что причина такого решения заключается в необходимости стабилизировать рынок энергоносителей.

