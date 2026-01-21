Грузия предложила Китаю активизировать перевозки по Среднему коридору

В ходе официального визита в Китай спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили предложил китайским коллегам углубить парламентские связи и оценить транзитный потенциал страны в рамках Среднего коридора.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили совершает официальный визит в Китай, в рамках которого он уже провел встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Чжао Лэцзи.

Главной темой беседы председателей парламента обеих стран стали двусторонние отношения, которые, по мнению обеих сторон, активно развиваются, что отражается и в визитах на высоком уровне, передает Sputnik Грузия.

Собеседники подтвердили готовность к дальнейшему углублению парламентских связей, в том числе посредством развития сотрудничества между парламентскими администрациями, отраслевыми комитетами и группами дружбы.

Также стороны обсудили области двустороннего сотрудничества, включая сотрудничество в сфере торговли и экономики, туризма, современных технологий, культуры и образования. В ходе беседы Папуашвили отметил: Китай является одним из четырех крупнейших торговых партнеров Грузии, чему в значительной степени способствует режим свободной торговли.

В этой связи собеседники подняли еще одну очень важную тему - потенциал Среднего коридора, который все больше растет на фоне геополитической напряженности и является достойной альтернативой традиционному Северному коридору. Стороны обсудили транспортный и транзитный потенциал Грузии и важности сотрудничества с Китаем в этом отношении.

Стороны договорились продолжить диалог, при этом китайская сторона подтвердила готовность поделиться с Грузией опытом в различных областях.