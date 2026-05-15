Мировой энергокризис переходит в новую фазу

FT: на фоне ближневосточного конфликта цены на нефть могут достичь $180 перед летним сезоном, переводя энергокризис в новую фазу с угрозой рецессии.

Мировой энергетический кризис, спровоцированный конфликтом на Ближнем Востоке, переходит в новую стадию на фоне приближения летнего сезона. Такие данные приводит британская газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, около 80 стран уже ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик. При этом главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл прогнозирует, что цена за баррель нефти марки Brent может достичь отметки в $180.

Как отмечает газета, летний сезон может дополнительно осложнить ситуацию с поставками топлива. Спрос на энергоресурсы возрастет из-за увеличения числа заграничных поездок и активного использования кондиционеров.

Вместе с этим экономисты ожидают очередного скачка цен на нефть на фоне рекордно быстрого сокращения мировых запасов.

Как заявил еврокомиссар по делам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас, если конфликт на Ближнем Востоке не будет урегулирован в ближайшие недели, мировая рецессия может стать неизбежной.

Отметим, ранее агентство Bloomberg сообщило, что США могут вновь ослабить санкции на покупку российских энергоресурсов. Администрация Дональда Трампа пока не продлила послабления, но перебои с поставками и сложная ситуация на рынке могут заставить ее это сделать. По данным источников, этого активно добиваются Индия и другие страны Азии, опасаясь дефицита нефти и роста цен.