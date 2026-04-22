В грузинском Рустави создадут новый парк отдыха

Власти Грузии анонсировали строительство нового парка в Рустави – он вырастет на правом берегу реки Кура (Мтквари) в лесолуговой зоне, говорится сообщении правительства Грузии.
Парк будет создавать компания ООО "Тасхаб", он будет построен в течение полугода и будет представлять собой современное многофункциональное пространство, объединяющее детские площадки, зоны отдыха и досуга, сеть пешеходных, беговых и велосипедных дорожек, передает Sputnik Грузия.
"Новый парк будет оборудован современным наружным освещением, системами орошения и безопасности. Кроме того, при проектировании будет учтена связь парка с многофункциональным комплексом, запланированным на территории"
- сообщение фонда
Попутно строители обустроят территорию вокруг озера и облагородят архитектурные сооружения - павильоны, информационный центр, открытую сцену, культурно-образовательные пространства, водоемы и парковку.
Новое пространство позволит формировать у горожан здоровый образ жизни и будет способствовать развитию туризма, говорится в сообщении.