В грузинском Рустави создадут новый парк отдыха

В скором времени в грузинском городе Рустави на берегу реки Мтквари в лесолуговой зоне появится новый парк, который объединит в себе детские площадки, зоны досуга, а также сеть пешеходных, беговых и велодорожек.

Власти Грузии анонсировали строительство нового парка в Рустави – он вырастет на правом берегу реки Кура (Мтквари) в лесолуговой зоне, говорится сообщении правительства Грузии.

Парк будет создавать компания ООО "Тасхаб", он будет построен в течение полугода и будет представлять собой современное многофункциональное пространство, объединяющее детские площадки, зоны отдыха и досуга, сеть пешеходных, беговых и велосипедных дорожек, передает Sputnik Грузия.

"Новый парк будет оборудован современным наружным освещением, системами орошения и безопасности. Кроме того, при проектировании будет учтена связь парка с многофункциональным комплексом, запланированным на территории"

- сообщение фонда

Попутно строители обустроят территорию вокруг озера и облагородят архитектурные сооружения - павильоны, информационный центр, открытую сцену, культурно-образовательные пространства, водоемы и парковку.

Новое пространство позволит формировать у горожан здоровый образ жизни и будет способствовать развитию туризма, говорится в сообщении.