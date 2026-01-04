В Краснодарском крае поезд протаранил автомобиль

В Краснодарском крае автомобиль столкнулся с пассажирским поездом Адлер – Нижневартовск, погиб его водитель, удалось избежать схода подвижного состава.
Сегодня вечером легковой автомобиль в Краснодарском крае столкнулся с поездом между станциями Динская и Пластуновская, водитель погиб, сообщает Южная транспортная прокуратура.
"Между станциями Динская и Пластуновская Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение выехавшего на железнодорожные пути автомобиля с пассажирским поездом сообщением "Адлер – Нижневартовск". Водитель транспортного средства погиб"
По предварительным данным, водитель "Нивы" решил сократить путь и пересечь железнодорожные пути вне переезда, результате чего 33-летний водитель скончался на месте, передает ТАСС.
Южная транспортная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия.