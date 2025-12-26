В цепной аварии на трассе М-4 "Дон" погибли четыре человека

Цепная авария, которая произошла сегодня утром на трассе М04 "Дон" в Ростовской области, унесла жизни четверых человек: еще четверо были госпитализированы с различными травмами.

В Аксайском районе Ростовской области сегодня утром произошло дорожно-транспортное происшествие: в крупном ДТП участвовали пять легковых автомобилей и фура, и, к сожалению, без жертв не обошлось – погибли четверо человек, еще четыре получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы, передает ГУ МЧС России по Ростовской области.

В восемь часов утра водитель фуры марки Mercedes-Benz, двигаясь по 1042 км трассы М-4 "Дон", не рассчитал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди идущим Audi, которая по инерции столкнулась еще с тремя автомобилями, двумя Renault Logan и Lada Vesta, которые остановились на трассе из-за ДТП, - рассказала заместитель начальника ГУ МВД по Ростовской области Юлия Одноралова, передает "АиФ".

Цепное ДТП оказалось фатальным для водителей обоих Renault Logan и их двоих пассажиров, еще четверых увезли в больницу оперативно прибывшие на место аварии бригады медиков.

Из-за происшествия временно было ограничено движение в направлении Краснодара, транспортный поток на трассе сотрудники ГИБДД перенаправляли в обход скоростного участка М-4 "Дон" и через Ростов-на-Дону и Новочеркасск.