Глава села погиб в ДТП в Дагестане

Автокатастрофа унесла жизнь главы одного из сел Буйнакского района Дагестана. Еще один человек получил травмы.

В аварии в Дагестане погиб глава села Эрпели Буйнакского района, сообщение о трагедии распространила пресс-служба районной администрации.

"С прискорбием сообщаем, что в селе Эрпели произошло серьезное ДТП. Инцидент обернулся трагическими последствиями"

– пресс-служба администрации Буйнакского района

В сообщении уточняется, что жертвой автоаварии стал глава села Абсамат Ханмагомедов.

Кроме того, по данным администрации, пострадал еще один человек – Калимат Умарова. За состоянием пострадавшей следят врачи, ей ничего не угрожает.

Напомним, что в Эрпели проживают около 4 тыс человек.