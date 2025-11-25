Автоавария под Тегераном унесла 13 жизней

Минувшей ночью на трассе Исфахан-Тегеран в Иране произошла крупная автомобильная авария: водитель пассажирского автобуса Scania не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, погибли 13 человек.

Водитель пассажирского автобуса Scania не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, после чего столкнулся с легковым автомобилем Peugeot и перевернулся, сообщает иранское информационное агентство Isna.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тела 13 погибших, пострадало множество пассажиров, их число пока не сообщается.

По факту ДТП уже начато расследование, говорится в сообщении.