Вестник Кавказа

Автоавария под Тегераном унесла 13 жизней

Автоавария под Тегераном унесла 13 жизней
© Фото: скриншот видео агентства Isna
Минувшей ночью на трассе Исфахан-Тегеран в Иране произошла крупная автомобильная авария: водитель пассажирского автобуса Scania не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, погибли 13 человек.

Минувшей ночью на трассе Исфахан-Тегеран в Иране произошло крупное трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, жертвами которого стали 13 человек.

Водитель пассажирского автобуса Scania не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, после чего столкнулся с легковым автомобилем Peugeot и перевернулся, сообщает иранское информационное агентство Isna.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тела 13 погибших, пострадало множество пассажиров, их число пока не сообщается.

По факту ДТП уже начато расследование, говорится в сообщении.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
885 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.