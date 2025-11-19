Вестник Кавказа

Двое погибли, десятки пострадали в автокатастрофе в Иране

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трагическое ДТП случилось с автобусом в Иране. В результате аварии есть жертвы, несколько десятков человек получили травмы.

Страшная авария случилась на северо-востоке Ирана, сообщение о ней распространило общество Красного полумесяца ИРИ.

"Сегодня утром... поступило сообщение об аварии с участием автобуса на 46-м километре трассы от Себзевара до Бордескана"

– общество Красного полумесяца

По его данным, в ДТП погибли два человека. Число раненых составляет несколько десятков, а именно 43 человека.

На месте ЧП работают экстренные службы, идет расследование.

