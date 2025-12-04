Вестник Кавказа

Хакан Фидан вступился за Россию на Дохийском форуме

© Фото: сайт МИД Турции
Министр иностранных дел Турции призвал участников Дохийского форума понять Россию, не торопящуюся соглашаться с предложениями Запада по украинскому урегулированию: между сторонами нет доверия.

Руководитель внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан во время одной из панельных дискуссий Дохийского форума в Катаре обратил внимание на естественность сдержанных реакций России на любые мирные инициативы Запада: у Москвы нет доверия западным странам.

Говоря о потенциальном выходе США из поддержки Украины для содействия завершению украинскому конфликту, Хакан Фидан обратил внимание, что без Вашингтона Брюсселю и европейским государствам придется проявить "творческий подход" к урегулированию проблемы для обеспечению долгосрочного мира.

"Переговоры уже ведутся. У Европы есть много причин не доверять России; точно так же у России есть много причин не доверять никому"

– Хакан Фидан

По словам министра, именно путь мирных переговоров является самым надежным и реальным методом прекращения боевых действий между Россией и Украиной. От этого пути нельзя отказываться, каким бы сложным он ни казался.

