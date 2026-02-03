Сегодня закончился срок действия ДСНВ

Действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений сегодня истекло: предложения России по его продлению остаются в силе, однако действовать она будет на основе анализа сложившейся обстановки.

Несмотря на истечение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ), наступившее сегодня, Москва так и не получила официальный ответ он Вашингтона на свою инициативу продолжить придерживаться ограничений, но будет действовать взвешенно и ответственно, заявили в правительстве РФ.

Диалог России и США по продлению действия ДСНВ прервался в феврале 2022 года, а уже в августе того же года Россия уведомила США о временном выводе своих объектов из-под инспекций по ДСНВ из-за политики американцев, передает РИА Новости.

21 февраля 2023 года Россия приостановила свое участие в ДСНВ, но не вышла из договора. В сентябре минувшего 2025 года президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва готова после истечения срока, наступающего 5 февраля 2026 года, еще год придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, однако каких-либо сигналов на эту инициативу из Вашингтона так и не поступило.

О том, что Россия так и не получила официальный ответ от США на свою инициативу, накануне заявил помощник президента Юрий Ушаков. Российские власти оставили за собой право в этой ситуации действовать взвешенно и ответственно, на основе анализа обстановки.

Напомним, ранее мы писали о том, что обеспокоенность по поводу отсутствия официальной реакции от американской стороны на истечение срока действия российско-американского Договора о СНВ выразили в МИД России. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что российская и американская стороны больше не связаны какими-либо обязательствами в контексте Договора, поэтому вольны в своих последующих шагах.