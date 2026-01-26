В Абу-Даби стартовал новый раунд переговоров РФ - США - Украина

В столице Объединенных Арабских Эмиратов стартовал новый раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, он проходит в трехстороннем формате с участием делегаций России, США и Украины.

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры России, США и Украины, сообщил глава киевской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

"Начался очередной этап переговоров в Абу-Даби. Переговорный процесс стартовал в трехстороннем формате - Украина, США и Россия. Далее - работа в отдельных группах по направлениям, после чего планируется повторная совместная синхронизация позиций"

- Рустем Умеров

Переговоры будут продолжаться в течение сегодняшнего дня, а продолжатся они завтра, 5 февраля, заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Проходят они в закрытом режиме, и в Москве не получают "информацию постоянно" о том, на какой стадии находятся консультации в ОАЭ, добавил Песков.

При этом пресс-конференция по итогам сегодняшних встреч не планируется, поэтому Кремль тоже пока не планирует публиковать сообщений об итогах нового раунда консультаций в Абу-Даби, отметил пресс-секретарь главы государства.

"Ждать сообщений пока не нужно, мы не планируем каких-то сообщений"

- Дмитрий Песков

Как мы писали ранее, предполагалось, что Москва и Киев встретятся в Абу-Даби на предстоящих переговорах тет-а-тет, без участия Вашингтона, и новый раунд переговоров на этой неделе пройдет в формате "2х2", однако США могут присоединиться к ним. Позже стало известно, что в столицу ОАЭ также прилетел спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.