Из-за падения автомобилей в канал в Махачкале возбудили дело

В Дагестане было заведено уголовное дело по факту падения автомобилей в канал города Махачкалы. Чиновники городской администрации были обвинены в халатности.

В Махачкале было заведено уголовное дело против администрации города и местного управления ЖКХ по причине падения автомобилей в канал, проинформировала пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Дагестан.

Уточняется, что инцидент произошел на территории канала имени Октябрьской революции.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность – ред.) Обвиняемые ненадлежащим образом исполняя свои должностные обязанности по благоустройству территории и обеспечению безопасности дорожного движения"

– пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану

Представителям махачкалинской администрации вменяется обвинение в халатности по причине неустановки барьерных ограждений вдоль водоканала, что повлекло за собой учащение случаев ДТП.

Данные условия не являются безопасными для участников дорожного движения, уточнили в сообщении.

Напомним, инциденты на территории канала имени Октябрьской революции происходили регулярно: по данным ГИБДД Дагестана, с 2023 года произошло не менее 7 аварий с падением автомобилей в канал, 2 из которых – со смертельным исходом.

Водоканал был построен еще в период СССР, протягивается на 12 км через городскую черту Махачкалы. Его берега достаточно узкие и не имеют защитных барьеров, а также недостаточно освещены. Скоростной режим здесь достигает 60 км/ч.

Последнее ДТП, в связи с которым было возбуждено дело, произошло в январе текущего года – в канал упал автомобиль такси, женщина и ребенок, которые находились в машине в этот момент, были спасены прохожими.

Местные жители требуют решить проблему. Мэра города обязали провести установку 1,2 км металлических барьеров на сумму более 45 млн рублей и устранить другие нарушения городской инфраструктуры.