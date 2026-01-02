Тайна курганов у Архыза раскрыта: археологи нашли древнее святилище

Спустя почти 10 лет исследований ученые представили итоги раскопок в Карачаево-Черкесии. Находки в кургане у Архыза указали на их сакральное, а не погребальное назначение.

Археологи из Северо-Кавказского федерального университета раскрыли тайну кургана близ поселка Архыз. Исследование показало, что обнаруженные объекты представляют собой временное культовое святилище, что уточняет их первоначальное назначение. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Ставропольский музей-заповедник имени Прозрителева и Праве стал площадкой для представления научного отчета (монографии). Документ обобщает результаты изучения кургана №3 в составе могильника "Лунная поляна-III" археологами СКФУ и ИИМК РАН.

"Обнаружение сразу четырех мечей в одном месте исключает их интерпретацию как погребального инвентаря одного воина. Мы полагаем, что это были сакральные жертвоприношения высшим силам. Комплексное расположение предметов, их сохранность и отсутствие человеческих останков указывают на то, что мы имеем дело не с ограбленным погребением, а с временным культовым святилищем"

— Юрий Прокопенко, профессор философии и этнологии и один из авторов монографии

История исследования началась в 2014 году с охранных раскопок перед возведением спортивной инфраструктуры. Тогда и были зафиксированы четыре кургана. Впоследствии ученые установили, что два из них лишены признаков типичных погребений: ни могильных ям, ни следов захоронений.

"Разгадка пришла с исследованием самого крупного кургана №3 в группе "Лунная поляна-III". Несмотря на следы деятельности "черных копателей", здесь было обнаружено богатое собрание артефактов: четыре боевых меча, наконечники копий и стрел, боевой топор, элементы конской упряжи, включая изысканный зооморфный налобник, а также украшения и амулеты. Полное отсутствие человеческих останков и специфический набор предметов поставили перед исследователями ключевой вопрос: являются ли эти курганы местами погребения или они имели иное предназначение"

— пресс-служба СКФУ

Находки, включая горгонейоны из терракоты, фибулы и колокольчики, помогли отнести комплекс к III — началу II века до н.э. Именно тогда местные жители, наследники кобанской культуры, вступили в активное взаимодействие с меотскими племенами и первой волной сарматов. Исследование пролило свет на малоизученные ритуальные практики кавказских предгорий.

