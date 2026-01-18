Нефтедобыча на месторождении Тенгиз возобновлена в Казахстане

Нефть на месторождении Тенгиз не добывали на протяжении почти двух недель. Наращивать объемы добычи планируется поэтапно.

В Казахстане возобновили нефтедобычу на крупном месторождении Тенгиз. Об этом сказано в сообщении, распространенном 31 января Минэнерго страны.

Из-за возгорания трансформаторов на электростанции, произошедшего 18 января, добыча нефти там не осуществлялась.

"По информации оперативного штаба, сегодня в 03:35 (01:35 мск - прим. ред) была успешно открыта первая скважина (ГЗУ-52). Технологические установки (объект PBF) запущены и функционируют в штатном режиме. На данный момент в работу введены уже пять скважин" – Минэнерго Казахстана

В настоящее время технические службы "Тенгизшевройл" занимаются подготовкой к запуску следующей групповой замерной установки (ГЗУ-53).

Уточняется, что наращивание объемов добычи будет происходить поэтапно.