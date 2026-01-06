Курорт "Мамисон" обеспечили подачей газа

На "Мамисон" обеспечена подачу газа, "голубое топливо" подается со станции Зарамаг.
Горный курорт "Мамисон" в Северной Осетии газифицирован, на объект обеспечена подача газа с газораспределительной станции (ГРС) Зарамаг, говорится в корпоративной газете компании "Газпром трансгаз Ставрополь".
"Обеспечена подача газа от ГРС Зарамаг для газоснабжения туристического комплекса "Мамисон""
– издание
Напомним, на курорте "Мамисон" этой зимой проходит первый полноценный горнолыжный сезон – техническое открытие курорта состоялась в прошлом марте.