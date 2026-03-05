Азербайджан поможет предотвратить дефицит экзотических фруктов в России

Ряд стран, среди которых Азербайджан, помогут России закрыть потребности в экзотических фруктах на фоне их возможного дефицита по причине кризиса на Ближнем Востоке.

Азербайджан и некоторые другие страны окажут России содействие в борьбе с дефицитом экзотических продуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке в регионах России, где может наблюдаться их значительное подорожание, заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.

Из-за конфликта в странах ближневосточного региона может нарушиться процесс логистики поставок экзотических фруктов в Россию. Особенно это касается Ирана, который с 1 марта запретил вывоз любых продуктов питания со своей территории.

"Эту нишу сейчас активно занимают несколько стран, которые пока не вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке. Азербайджан и Афганистан могут заместить полностью продукцию, которую производит Иран и в том же объеме. И, наверное, Турция и Египет эту нишу займут очень быстро"

– Денис Кратюк

Кроме того, отметил он, крымские производители также могут внести вклад в решение данной проблемы. Речь идет о тепличных хозяйствах, интерес к которым за последние пять лет сильно вырос и продолжает увеличиваться, как и качество работы аграриев и их продукции.

"Наши теплицы сегодня – это не просто какой-то парник, а высокотехнологичная история... Мы научились работать с капельным поливом совершенно по-другому. Мы очень быстро адаптируемся на рынке"

– Денис Кратюк