Москва готова помочь Баку сблизиться с ЕАЭС

Россия может помочь Азербайджану стать ближе к Евразийскому экономическому союзу, такое заявление сделал в ходе Петербургского международного экономического форума замглавы МИД России Михаил Галузин.
"Мы готовы всячески содействовать сближению Азербайджана с этим интеграционным объединением (ЕАЭС - ред.), поскольку это способствовало бы, на наш взгляд, дальнейшему укреплению уже сложившихся хозяйственных связей на общем для нас евразийском пространстве"
– Михаил Галузин
Дипломат выразил мнение, что такое сближение позитивно повлияло бы на экономику Азербайджана, который смог бы получить доступ к общему рынку товаров и интенсифицировать сотрудничество в таких областях, как транспорт, услуги и инвестиции.
"Мы хотели бы видеть Азербайджан в составе акционеров Евразийского банка развития и полагаем, что такой шаг открывал бы дорогу к финансированию за счет средств банка крупных проектов в республике"
– Михаил Галузин