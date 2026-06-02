Премьер Армении хочет увидеть, какую пользу стране может принести ЕАЭС. Он отметил, что между Ереваном и Москвой не будет никакого спора по поводу объединения.

Армения не будет спорить с Россией относительно ЕАЭС. Такое заявление сделал 3 июня премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая на встрече с избирателями.

Глава армянского правительства подчеркнул, что провел очень теплый разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым у него сложились дружеские отношения.

"И я говорю нашим партнерам, что это нехороший путь, когда пытаются представить, какой вред может нанести ЕАЭС Армении. Это не дружеский разговор. Хороший путь – это показать, какую новую пользу может ЕАЭС дать Армении"

– Никол Пашинян

Он добавил, что никакого спора между Ереваном и Москвой не будет.

"Как были в дружеских отношениях, так и останемся, спокойно без нервов объясним"

– армянский премьер

Он также попросил не заставлять Армению делать выбор.

"Пусть перед нами не ставят выбор между перцем и государством. В Армении будут расти и розы, и перец, и абрикосы, и экспорт удвоится, увеличится в четыре раза, в том числе, в страны ЕАЭС"

– глава правительства РА

Пашинян уточнил, что обладает достаточными рычагами в ЕАЭС, чтобы после выборов решить все проблемы на месте.