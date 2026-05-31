Пашинян планирует приехать на следующую встречу ЕАЭС

Пашинян объявил, что приедет на следующее заседание Евразийского экономического союза. Он уточнил, что саммит в Астане пропустил из-за парламентской предвыборной кампании.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на следующий саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приедет лично.

Армянский премьер в ходе предвыборной агитации в Севане отметил, что пока нет оснований для проведения референдума по выбору между ЕАЭС и ЕС. Он напомнил, что Армения не обращалась официально в Евросоюз по вопросу вступления и не является кандидатом в ЕС.

При этом он пообещал посетить следующее заседание ЕАЭС, членом которого является Армения. На соответствующий вопрос "Известий", Пашинян ответил: "Конечно".

На саммите ЕАЭС в Астане, который прошел 28-29 мая, Армению представлял вице-премьер Мгер Григорян. Пашинян уточнил, что задолго до проведения мероприятия предупредил коллег, что не сможет присутствовать на саммите из-за предвыборной кампании.

Парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня.

