Масуд Пезешкиан поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана с Днем независимости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан направил поздравительное послание лидеру АР Ильхаму Алиеву, посвященное Дню независимости  Азербайджана. Пезешкиан отметил исторические и культурные связи Ирана и Азербайджана, а также дружбу народов двух стран. 

"Народы Ирана и Азербайджана связывает много общего с исторической, цивилизационной, культурной, религиозной и языковой точек зрения. Эти общие узы укрепили и сделали незыблемой дружбу между народами наших стран. Несомненно, наши неразрывные связи стали прочной основой для развития отношений между двумя странами"

– Масуд Пезешкиан 

Президент ИРИ отметил динамичное развитие отношений двух стран, а также выразил надежду на дальнейшее развитие связей в различных сферах.

