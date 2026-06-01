Масуд Пезешкиан поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана с Днем независимости

Президент ИРИ поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости. Пезешкиан отметил тесные исторические и культурные связи Ирана и Азербайджана.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан направил поздравительное послание лидеру АР Ильхаму Алиеву, посвященное Дню независимости Азербайджана. Пезешкиан отметил исторические и культурные связи Ирана и Азербайджана, а также дружбу народов двух стран.
"Народы Ирана и Азербайджана связывает много общего с исторической, цивилизационной, культурной, религиозной и языковой точек зрения. Эти общие узы укрепили и сделали незыблемой дружбу между народами наших стран. Несомненно, наши неразрывные связи стали прочной основой для развития отношений между двумя странами"
– Масуд Пезешкиан
Президент ИРИ отметил динамичное развитие отношений двух стран, а также выразил надежду на дальнейшее развитие связей в различных сферах.