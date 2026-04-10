Ряд документов в сфере экономики подписали Баку и Минск

Азербайджан и Беларусь заключили ряд документов, которые охватывают различные направления сотрудничества. Об этом пишут азербайджанские СМИ.
Соглашения были подписаны в рамках проходящего в Минске 16-го заседания азербайджано-белорусской Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
В частности, председатель Госкомитета статистики АР Азер Мурсагулов и председатель Национального статистического комитета РБ Инна Медведева оформили Меморандум о взаимопонимании.
Состоялось также подписание программы сотрудничества между двумя странами в области физической культуры и спорта на 2026–2030 годы. Свои подписи под документом поставили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и глава Минспорта Беларуси Сергей Ковальчук.
Кроме того, в целях расширения взаимодействия в сфере здравоохранения замглавы Минздрава Надир Зейналов и его белорусский коллега Александр Старовойтов подписали Дорожную карту, рассчитанную на 2026 и 2027 годы.
Помимо этого, ПО "Гянджинский автомобильный завод" и ООО "ПОЖСНАБ" Беларуси заключили соглашение, предусматривающее сборку 21 единицы пожарной техники.
Отмечается, что подписание упомянутых документов направлено на дальнейшее расширение сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью в экономической, социальной и гуманитарной сферах.