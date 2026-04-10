Вестник Кавказа

Ряд документов в сфере экономики подписали Баку и Минск

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минске состоялось очередное заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью. В ходе мероприятия представители двух стран подписали несколько документов в сфере экономики.

Азербайджан и Беларусь заключили ряд документов, которые охватывают различные направления сотрудничества. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

Соглашения были подписаны в рамках проходящего в Минске 16-го заседания азербайджано-белорусской Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В частности, председатель Госкомитета статистики АР Азер Мурсагулов и председатель Национального статистического комитета РБ Инна Медведева оформили Меморандум о взаимопонимании.

Состоялось также подписание программы сотрудничества между двумя странами в области физической культуры и спорта на 2026–2030 годы. Свои подписи под документом поставили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и глава Минспорта Беларуси Сергей Ковальчук.

Кроме того, в целях расширения взаимодействия в сфере здравоохранения замглавы Минздрава Надир Зейналов и его белорусский коллега Александр Старовойтов подписали Дорожную карту, рассчитанную на 2026 и 2027 годы.

Помимо этого, ПО "Гянджинский автомобильный завод" и ООО "ПОЖСНАБ" Беларуси заключили соглашение, предусматривающее сборку 21 единицы пожарной техники.

Отмечается, что подписание упомянутых документов направлено на дальнейшее расширение сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью в экономической, социальной и гуманитарной сферах.

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