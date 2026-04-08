Вестник Кавказа

Водительские права друг друга признали Азербайджан и Беларусь

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане состоялось обсуждение законопроекта о взаимном с Беларусью признании водительских удостоверений. Данный вопрос был в центре внимания очередного заседания Милли Меджлиса АР.

Азербайджан и Беларусь будут взаимно признавать водительские удостоверения. Соответствующее соглашение между правительствами двух стран обсуждалось 10 апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) АР.

Цель соглашения – улучшить дорожное движение, повысить безопасность дорожного движения и обеспечить взаимное признание и обмен водительскими удостоверениями. Стороны признают постоянные и действительные национальные водительские права, которые выданы компетентными органами.

После обсуждений азербайджанские парламентарии проголосовали за законопроект в едином чтении.

Как отмечается, документ, в частности, будет регулировать вопросы обмена удостоверений без сдачи экзаменов, уплату госпошлин и эквивалентность прав.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
575 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.