Водительские права друг друга признали Азербайджан и Беларусь

Азербайджан и Беларусь будут взаимно признавать водительские удостоверения. Соответствующее соглашение между правительствами двух стран обсуждалось 10 апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) АР.
Цель соглашения – улучшить дорожное движение, повысить безопасность дорожного движения и обеспечить взаимное признание и обмен водительскими удостоверениями. Стороны признают постоянные и действительные национальные водительские права, которые выданы компетентными органами.
После обсуждений азербайджанские парламентарии проголосовали за законопроект в едином чтении.
Как отмечается, документ, в частности, будет регулировать вопросы обмена удостоверений без сдачи экзаменов, уплату госпошлин и эквивалентность прав.