Россия и Казахстан обсудили проекты в атомной науке

Представители России и Казахстана в атомной науке в ходе встречи, прошедшей в Астане, обсудили новые совместные проекты, об этом рассказали в агентстве Казахстана по атомной энергии.
В мероприятии участвовали директор Объединенного института ядерных исследований России Григорий Трубников и глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев.
Участники встречи уделили особое внимание совместному проекту, в рамках которого предполагается разработать комплекс для производства медицинских и промышленных радиоизотопов нового поколения.
Еще одной темой стало возможная активизация научно-технического сотрудничества в материаловедении, ядерной медицине, промышленном использовании ядерных технологий и развитии исследовательских реакторов.
Стороны указали на высокий потенциал Казахстана в атомной науке, они отметили большое значение дальнейшего развития научной инфраструктуры.
Главы организаций также подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем упрочении партнерства и реализации новых совместных проектов для развития атомной отрасли Казахстана.