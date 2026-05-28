Россия и Казахстан обсудили проекты в атомной науке

Встреча, в ходе которой были рассмотрены российско-казахстанские проекты в области атомной науки, прошла в столице Казахстана Астане.

Представители России и Казахстана в атомной науке в ходе встречи, прошедшей в Астане, обсудили новые совместные проекты, об этом рассказали в агентстве Казахстана по атомной энергии.

В мероприятии участвовали директор Объединенного института ядерных исследований России Григорий Трубников и глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев.

Участники встречи уделили особое внимание совместному проекту, в рамках которого предполагается разработать комплекс для производства медицинских и промышленных радиоизотопов нового поколения.

Еще одной темой стало возможная активизация научно-технического сотрудничества в материаловедении, ядерной медицине, промышленном использовании ядерных технологий и развитии исследовательских реакторов.

Стороны указали на высокий потенциал Казахстана в атомной науке, они отметили большое значение дальнейшего развития научной инфраструктуры.

Главы организаций также подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем упрочении партнерства и реализации новых совместных проектов для развития атомной отрасли Казахстана.