Представители России и США провели встречу по раздражителям

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ и США продолжают работу по устранению "раздражителей" в отношениях, сообщили в российском МИД. В министерстве отметили, что данный вопрос обсуждают профильные эксперты двух стран.

Эксперты России и Соединенных Штатов обсудили вопросы устранения так называемых "раздражителей" в двусторонних отношениях. Об этом сообщил 2 июня Александр Гусаров, директор департамента Северной Атлантики МИД РФ.

Он отметил, что встреча представителей двух стран прошла на прошлой неделе, передает журнал "Международная жизнь".

"К слову, последняя подобная встреча состоялась неделю назад"

– Александр Гусаров

Дипломат добавил, что контакты между МИД РФ и госдепартаментом США по устранению "раздражителей" и ведутся на уровне профильных экспертов на регулярной основе.

Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что отношения Москвы и США начали восстанавливаться после смены американской администрации, однако они еще должны пройти проверку на прочность.

"После прихода к власти нынешнее американское руководство декларирует нацеленность на пересмотр предельно конфронтационных и идеологизированных установок администрации Джо Байдена… С точки зрения практических результатов наметившейся восстановительной динамике в отношениях еще только предстоит пройти проверку на прочность"

– представитель МИД РФ

Видео

