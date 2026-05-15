Wildberries может выпустить собственный мессенджер

В Wildberries появился свой мессенджер, сейчас он работает в тестовом режиме внутри компании, в будущем мессенджер WB может выйти на зарубежный рынок, рассказала Ким.

Основательница и глава Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким сообщила о разработке мессенджера WB.

"Мы запустили в тестовом режиме для сотрудников мессенджер, но он в первую очередь появился как решение наших внутренних проблем для общения нашей команды. Сейчас он в пилоте. У наших коллег, которые его разрабатывают, большие планы. Конечно, они хотят сделать продукт, который они смогут вывести на рынок"

– Татьяна Ким

Она отметила, что в настоящее время основная задача в том, что мессенджер помог решить внутренние проблемы. В будущем продукт может быть доработан и представлен в том числе на зарубежных рынках.

Сейчас, напомнила Ким в беседе с ТАСС в преддверии ПМЭФ, мессенджер есть на платформе видеошопинга - Wibes, но пока там нет возможности создавать групповые чаты.