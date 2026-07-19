Вестник Кавказа

Россия нарастила закупку черешни из Грузии в 29 раз

Черешня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В июне поставки вишни и черешни из Грузии на российский рынок установили исторический рекорд – они возросли в 29 раз в годовом выражении.

Рекордные поставки в Россию вишни и черешни из Грузии зафиксированы в июне, следует из данных Национальной службы статистики страны (Сакстат).

В прошлом месяце Россия закупила у Грузии вишни и черешне на $606,8 тыс, в июне прошлого года поставки составили $21 тыс. Таким образом, за год экспорт грузинской черешни в РФ увеличился в 29 раз и достиг исторического максимума.

Данных о поставках в июле пока нет.

Вишня и черешня из Грузии поступают на российский рынок сезонно, в мае-июле, экспорт осуществляется с 2014 года. 

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