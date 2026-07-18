Турпоток в Грузию из стран Центральной Азии вырос на 3%

Туристов из Центральной Азии стало больше в Грузии: турпоток вырос на 3% за первые шесть месяцев этого года.

Грузия стала популярнее у туристов из Центральной Азии в этом году: за первое полугодие страну посетило свыше 115 тыс туристов региона, что на 3% выше показателей прошлого года.

По данным туристической администрации Грузии, второй квартал года отмечен ростом чисто визитов из стран ЦА на 7%. Больше всего путешественников прибыло из Казахстана – около 45 тыс человек. На втором месте Узбекистан с показателем 20 тыс.

Отметим, что страны Центральной Азии связаны с Грузией 17 авиамаршрутами.