Вестник Кавказа

Самару и Сухум соединил новый авиарейс

Самару и Сухум соединил новый авиарейс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские авиавласти ввели в действие еще один международный авиарейс в столицу Абхазии Сухум – полеты из Самары дважды в неделю будет выполнять российская авиакомпания Nordwind.

Российскую Самару и столицу Абхазии Сухум соединил новый авиарейс – он уже включен в летное расписание, сообщили в сухумском аэропорту.

"Запуск данного направления стал частью масштабного расширения маршрутной сети авиаперевозчика из сухумской авиагавани. Теперь Абхазия напрямую связана с еще одним крупным транспортным и экономическим узлом России"

- сообщение

Авиарейсы на первых порах будут выполняться дважды в неделю, выполнять их по средам и воскресеньям будет российская авиакомпания Nordwind, передает Sputnik Абхазия.

Точное расписание полетов пока уточняется, добавили в абхазской авиагавани.

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