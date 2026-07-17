Самару и Сухум соединил новый авиарейс

Российские авиавласти ввели в действие еще один международный авиарейс в столицу Абхазии Сухум – полеты из Самары дважды в неделю будет выполнять российская авиакомпания Nordwind.

Российскую Самару и столицу Абхазии Сухум соединил новый авиарейс – он уже включен в летное расписание, сообщили в сухумском аэропорту.

"Запуск данного направления стал частью масштабного расширения маршрутной сети авиаперевозчика из сухумской авиагавани. Теперь Абхазия напрямую связана с еще одним крупным транспортным и экономическим узлом России"

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Авиарейсы на первых порах будут выполняться дважды в неделю, выполнять их по средам и воскресеньям будет российская авиакомпания Nordwind, передает Sputnik Абхазия.

Точное расписание полетов пока уточняется, добавили в абхазской авиагавани.