Моджтаба Хаменеи: подписи Дональда Трампа доверять нельзя

Иран окончательно утратил доверие к действиям Администрации Дональда Трампа, сообщил аятолла Моджтаба Хаменеи, и далее будет действовать силовым путем.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи после объявления Тегерана о прекращении исполнения своей части обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США обратился к гражданам с пояснением, что иранские власти более не считают весомой подписи под международными документами американского президента Дональда Трампа.

Хаменеи подчеркнул, что США первыми нарушили положения меморандума и первыми заявили о прекращении его исполнения, после чего последовали ежедневные атаки на военную и логистическую инфраструктуру Ирана в Персидском заливе и Ормузском проливе.

"Очередные нарушения положений меморандума о взаимопонимании со стороны США, подписанного президентами Ирана и США, еще раз доказали, насколько недействительна подпись американского президента"

– Моджтаба Хаменеи

В связи с этим верховный лидер Ирана пообещал некую силовую акцию против США, в которой будут задействованы участники "оси сопротивления", включая ХАМАС в секторе Газа, "Хезболлу" в Ливане, хуситов в Йемене и ряд группировок в Ираке. Хаменеи уточнил, что акция будет направлена на причинение ущерба американским позициям на Ближнем Востоке.