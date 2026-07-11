Против экс-судьи из Сочи завели дело из-за взятки в 25 млн рублей

Сергей Богданович ответит перед законом за получение взятки в 25 млн рублей от коммерсанта за особый подход при рассмотрении уголовного дела.

Судья в отставке Лазаревского районного суда Сочи Сергей Богданович стал фигурантом уголовного дела о взятке на 25 млн рублей.

"ВККС удовлетворила представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Лазаревского районного суда города Сочи Краснодарского края в отставке Богдановича Сергея Павловича"

– Высшая квалификационная коллегия судей

Согласно материалам уголовного дела, Богданович через посредников получил 25 млн рублей в виде взятки от экс-директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного предприятия. Коммерсант стремился таким образом смягчить приговор в рамках уголовного дела. Богданович должен был получить от бизнесмена еще 25 млн руб.