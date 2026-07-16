Главы МИД России и Азербайджана подписали план консультаций

Сергей Лавров и Джейхун Байрамов договорились о программе встреч на ближайший год. Стороны сегодня провели переговоры в Москве.

Главы дипведомств России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов договорились о программе встреч на 2026-2027 годы.

Стороны закрепили договоренности в рамках встречи двух министров, которая прошла сегодня в Москве.

Главы дипведомств договорились о программе встреч, а также о темах дальнейших контактов.

Также стало известно о проведении в сентябре встречи для обсуждения торгово-экономических вопросов, в которой примут участие вице-премьеры РФ и АР Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев. .

"Прежде всего хотел бы отметить высокую интенсивность реализации совместных проектов в торгово-экономической и инвестиционной сферах между нашими странами. Уже упоминалось заседание межправительственной комиссии… С учетом необходимости поддержания регулярных контактов и имеющихся наработок достигнута предварительная договоренность о проведении в сентябре текущего года встречи вице-премьеров Азербайджана и России Шахина Мустафаева и Алексея Оверчука для обсуждения ряда направлений"

– Джейхун Байрамов

Напомним, что сегодня состоялась встреча Лаврова и Байрамова в Москве. Стороны заявили о стремлении к полному раскрытию потенциала двусторонних отношений в рамках Московской декларации 2022 года.