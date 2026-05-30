Азербайджан поддержал создание Палестинского государства

Азербайджан поддерживает формирование независимого и суверенного государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, а в скором времени Баку планирует открыть в Рамалле представительство Азербайджана.

Азербайджан всесторонне поддерживает формирование независимого и суверенного Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил в Баку на встрече с премьер‑министром Палестины Мухаммедом Мустафой президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Азербайджан последовательно выступает в поддержку независимой Палестины"

- Ильхам Алиев

Также на встрече азербайджанский лидер отметил: визит палестинского премьера станет стимулом к дальнейшему укреплению братских связей между Азербайджаном и Палестиной, передает Sputnik Азербайджан.

Глава палестинского правительства выразил благодарность Ильхаму Алиеву за неизменную поддержку, а также анонсировал скорое открытие дипломатического представительства Азербайджана в Рамалле.

В ходе встречи Ильхам Алиев и Мухаммед Мустафа договорились продолжить консультации властей двух стран по совместным гуманитарным и торговым проектам.