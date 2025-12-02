В Афганистан пошли контейнеры с мукой из Узбекистана

Узбекистан начал контейнерные перевозки грузов в Афганистан – большей частью из страны поставляется мука, первую партию которой уже отправили специалисты железнодорожной инфраструктуры узбекской станции Чиназ.

Афганистан будет получать муку из Узбекистана в более удобном формате - в контейнерах по тарифам закрытых железнодорожных вагонов, что будет гораздо выгоднее для бизнеса двух стран.

Инициатором таких перевозок продукта №1 выступила крупнейшая узбекская компания, специализирующаяся на грузовых железнодорожных перевозках - "Темирйулкарго", она предложила использовать контейнеры на специальных условиях - без удорожания перевозки, передает Podrobno.uz.

Погрузку и отправку первой пробной партии уже провели специалисты логистики и железнодорожной инфраструктуры узбекской железнодорожной станции Чиназ.

Плюсы такого типа перевозок очевидны: это надежная защита от повреждений и внешних факторов, ускоренная загрузка и разгрузка, а также более оперативная доставка до получателя.

Новый формат, в рамках которого вскоре планируется запустить регулярные контейнерные поезда, повысит эффективность перевозок и станет еще одним шагом к развитию современных логистических маршрутов, уверены в компании.