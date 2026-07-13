США ввели новые cанкции против Ирана

Вашингтон ввел новые санкции против Тегерана, под действие которых попали местные физические и юридические лица, а также задействованные в перевозках иранские суда.

Соединенные Штаты ввели новые санкции против ряда иранских физических и юридических лиц, а также морских судов, задействованных в транспортировке грузов. Об этом сообщает Министерство финансов США.

Новые ограничения были введены спустя непродолжительное время после подписания между США и Ираном меморандума о взаимопонимании, предусматривающего обязательство американской стороны отказаться от дополнительных санкций.

На этом фоне аналитики считают, что подобные действия США могут свидетельствовать об усилении напряженности между сторонами и существенно снижают шансы на достижение окончательного соглашения по иранской ядерной программе.

Дальнейшее развитие ситуации будет напрямую зависеть от последующих заявлений представителей США и Ирана. Наблюдатели также связывают перспективы урегулирования с событиями в Ормузском проливе и позицией МАГАТЭ.